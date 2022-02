Atak na Ukrainę: Rosjanie dopuszczą się prowokacji?

Prezydent USA Joe Biden będzie gospodarzem piątkowego spotkania w formacie wideokonferencji z udziałem sojuszników USA – przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, W. Brytanii, a także UE i NATO - przekazało w czwartek biuro premiera Trudeau.

Tematem rozmowy będzie kryzys rosyjsko-ukraiński. Planowane wielostronne rozmowy państw członkowskich NATO mają pomóc w wypracowaniu wspólnego planu działań w obliczu kryzysu dotykającego Ukrainę.

Waszyngton nie ustaje w wysiłkach, by doprowadzić do deeskalacji w nasilającym się od kilku tygodni konflikcie. W pobliżu terytorium Ukrainy - na Białorusi i w Rosji - stacjonuje obecnie od 100 tys. do 130 tys. wojskowych. Koncentracji rosyjskich wojsk i uzbrojenia u granic Ukrainy niesie wielkie zagrożenia dla tego państwa.

Rzeczywiste zamiary Kremla nie są znane. W świetle ustaleń amerykańskiego wywiadu, Rosjanie mogą dopuścić się prowokacji, by uzasadnić napaść na Ukrainę.

