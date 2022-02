Ofiary, opóźnienia na PKP, setki tys. odbiorców bez prądu [zdjęcia]

Niestety w wyniku silnych wiatrów mamy dwie ofiary śmiertelne. W obu przypadkach drzewo przewróciło się na samochód - poinformował PAP rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Ponadto nieprzejezdnych jest część linii kolejowych, trwa usuwanie skutków wichur.

W pierwszym przypadku w sobotę przed godz. 9 na drodze krajowej nr 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (Wielkopolskie) na jadący samochód przewróciło się drzewo. Jadąca autem osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej.

Do drugiego śmiertelnego zdarzenia doszło w woj. lubelskim (pow. Bialski), w miejscowości Międzyrzec Podlaski. Na drodze lokalnej, na skutek wiatru drzewo przewróciło się na samochód w wyniku czego jedna osoba zginęła - podał brygadier Karol Kierzkowski.

Wcześniej rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski informował PAP, że w sobotę od północy do godziny 9 rano straż pożarna otrzymała 6 378 zgłoszeń związanych z silnym wiatrem. „Najwięcej w woj. zachodniopomorskim (1629), wielkopolskim (1379) i kujawsko-pomorskim (751)” - podał strażak.

Nieprzejezdne linie kolejowe

Sześć linii kolejowych w woj. zachodniopomorskim jest nieprzejezdnych. Powodem są drzewa powalone na tory przez silny wiatr – poinformowały w sobotę PKP PLK.

Wszędzie służby techniczne są już na torach i pracują, by usuwać skutki tych wichur. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile to potrwa, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna. Służby są w stanie gotowości, reagujemy najszybciej, jak to jest możliwe – powiedział rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.