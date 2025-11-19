Ukraina - Rosja. "Cudzoziemcy na poligonie"

Rosja zaangażowała w wojnę przeciwko Ukrainie ponad 18 tysięcy cudzoziemców, znanych z imion i nazwisk – oświadczył sekretarz Sztabu Koordynacyjnego ds. traktowania jeńców wojennych, generał brygady Dmytro Usow.

„Ukraina zna z imienia i nazwiska ponad 18 tysięcy cudzoziemców ze 128 państw i terytoriów nieuznawanych, którzy walczyli lub nadal walczą w składzie sił zbrojnych Rosji. Co najmniej 3388 z nich zginęło. Ukraina trzyma w niewoli obywateli 37 państw, którzy walczyli po stronie okupantów” – powiedział Usow na zorganizowanej w Kijowie konferencji Crimea Global.

Rosja ma rozbudowaną sieć werbowników na całym świecie

Według generała, który cytowany jest w środę w serwisach społecznościowych Sztabu Koordynacyjnego, od 2023 roku Rosja stworzyła rozbudowaną sieć werbowników na całym świecie, próbując w ten sposób zrekompensować znaczne straty własnej armii.

„W konsekwencji liczba kontraktów podpisywanych przez cudzoziemców z rosyjskimi siłami zbrojnymi rosła co miesiąc — początkowo do setek, a następnie do tysięcy. Główną motywacją w przypadku większości takich najemników są korzyści finansowe. Jednocześnie wiele osób trafiło do armii Rosji w wyniku oszustwa lub przymusu” – podkreślił.

Usow przekazał, że dzięki współpracy jego struktury z ukraińskim wywiadem wojskowym (HUR), MSZ i parlamentarzystami w ostatnim czasie Ukrainie udało się istotnie spowolnić tempo międzynarodowej rekrutacji prowadzonej przez Rosję.

Wymienił przykład skutecznej współpracy z rządem Nepalu.

W latach 2023–2024 prawie tysiąc obywateli Nepalu podpisało kontrakt z rosyjską armią. W 2025 roku, do 1 października, tylko jedna osoba z tego kraju wstąpiła do wojsk Rosji – podał.

Dla Rosji nie liczą się ludzie. To tylko „mięso armatnie”

Usow podkreślił również, że Rosja nie jest zainteresowana odzyskaniem z ukraińskiej niewoli obywateli innych państw w ramach wymiany na ukraińskich jeńców.

Rosja do tej pory nie wnioskowała o wymianę żadnego cudzoziemca, poza obywatelami Korei Północnej – oświadczył.

Zaapelował do cudzoziemców, którzy walczą w rosyjskiej armii, by zwracali się o pomoc do ukraińskiego projektu Chcę Żyć. Umożliwia on żołnierzom w szeregach armii Rosji oddanie się do niewoli.

„Dla wielu z nich, wykorzystywanych przez rosyjskie dowództwo jako tanie i pozbawione praw mięso armatnie, dobrowolne poddanie się pozostaje w praktyce jedyną szansą na uratowanie życia” – podkreślił generał.

pap, jb