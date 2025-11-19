ZUS dopłaca nawet 300 zł do rachunków. Dochody są nieistotne
ZUS wypłaca seniorom dopłatę do rachunków za prąd w wysokości 312,71 zł, niezależnie od wysokości emerytury. Wystarczy złożyć wniosek i dołączyć wymagane dokumenty.
Celem świadczenia jest pomoc w pokryciu kosztów energii elektrycznej, szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację życiową mogą mieć trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu życia.
Komu przysługuje ryczałt energetyczny?
Kombatantom i innym osobom uprawnionym – czyli tym, którzy uczestniczyli w działaniach wojennych lub zostali poszkodowani w wyniku represji wojennych, jak również ich rodzinom.
Żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych – ta kategoria obejmuje osoby, które służyły w tzw. zastępczej służbie wojskowej, w tym w warunkach wyjątkowego zagrożenia dla zdrowia.
Wdowom i wdowcom po kombatantach i innych osobach uprawnionych – w przypadku, gdy emeryt lub rencista zmarł, osoba pozostająca po nim wciąż może ubiegać się o to świadczenie.
Wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.
Ponad 300 zł dodatku
Powyższe osoby mogą co miesiąc otrzymywać z ZUS 312,17 zł. Ryczałt podlega corocznej waloryzacji. W 2024 wynosił 299,82 zł a w 2025 wzrósł o 13 zł.
Osoby uprawnione powinny wypełnić wniosek ZUS-ERK dostępny na stronie internetowej ZUS lub pobrać go z placówki ZUS.
Co dołączyć do wniosku?
Aby potwierdzić, że senior jest uprawniony do pobierania ryczałtu nalezy dołączyć decyzję szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych , który zatwierdza okresy działalności kombatanckiej.
Jeżeli sprawa dotyczy żołnierzy konieczne będzie zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień
zus, jb
