Różnica.Tyle zarabiają Polacy w kolejnych województwach

Średnia pensja w Polsce w 2024 roku wzrosła do 8181,72 zł, ale różnice między województwami są ogromne. Na czołowej pozycji znajduje się woj. mazowieckie z wynagrodzeniem 9488,94 zł, podczas gdy w woj. warmińsko-mazurskim zarabia się średnio 7133,90 zł.

W innych regionach wynagrodzenia kształtują się następująco:

- Dolnośląskie: 8359,59 zł

- Małopolskie: 8249,31 zł

- Łódzkie: 7646,62 zł

- Podkarpackie: 7175,92 zł

Szczególnie dynamicznie wzrosły pensje w woj. warmińsko-mazurskim (o 16%) i podkarpackim (o 14%). Te zmiany pokazują, jak duże są różnice w rozwoju rynku pracy w różnych częściach Polski.

next.gazeta, jb