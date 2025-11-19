Tajwan: buty z bananów

Na Tajwanie powstają… buty z bananów. Lokalny przedsiębiorca wykorzystuje pozostałości po uprawie, zwłaszcza pseudostem – środkową część rośliny, która zwykle traktowana jest jak odpad. Rozdrabnia ją, suszy i przetwarza na włókna, z których produkuje przędzę, mieszanki z bawełną, skarpety, a nawet ekoskórę. Choć projekt jest na wczesnym etapie, to eksperci widzą w nim spory potencjał.

Włókna bananowe zużywają mniej wody niż bawełna, są chłonne, wytrzymałe i stabilne pod względem dostaw. Szef przedsięwzięcia nawiązuje do czasów, gdy Tajwan nazywano „bananowym królestwem”. Jego projekt Farm to Material ma przywrócić to dziedzictwo, wykorzystując rośliny jednocześnie jako żywność i surowiec do wyrobu odzieży. Jeśli uda się osiągnąć przemysłową skalę produkcji, bananowa biotkanina może ograniczyć wolumen odpadów rolnych, zmniejszyć zużycie zasobów i stać się ważnym elementem zrównoważonej produkcji modnych tekstyliów.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Od 1 stycznia 2026 r. ZUS wypłaci 3000 zł więcej

Zwrot na rynku gazu. Już wkrótce się to wydarzy

ZUS dopłaca nawet 300 zł do rachunków. Dochody są nieistotne

»»Umiera służba zdrowia, rolnictwo, bezpieczeństwo a Tusk ściga Ziobrę! – oglądaj w telewizji wPolsce24

pap, jb