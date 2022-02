Kryzys ukraiński szansą dla Chin?

Kryzys na Ukrainie stwarza dylemat dla chińskiej dyplomacji, ale jest też dla Pekinu szansą, gdyż uwaga Waszyngtonu będzie skupiona na Rosji przed tegorocznymi „wyborami środka kadencji” w USA – twierdzi korespondent ds. chińskich dziennika „Guardian” Vincent Ni.

Autor opublikowanej w środę analizy przypomina, że prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca ChRL Xi Jinping ogłosili w lutym, iż „przyjaźń pomiędzy tymi dwoma krajami nie ma granic”, a ich współpraca nie jest „zakazana” w żadnej dziedzinie.

Według korespondenta „Guardiana” w ostatnich dniach, gdy kryzys na Ukrainie zdominował pierwsze strony gazet, wśród chińskich analityków toczyła się dyskusja na temat stanowiska Pekinu. Twardogłowi opowiadali się za opcją prorosyjską, natomiast inni oceniali, że Chiny powinny wykorzystać ten kryzys, by poprawić relacje z USA – twierdzi Ni.

„Chiny ostatecznie chcą dobrych relacji z USA. To prawda, że Pekin i Moskwa zobowiązały się do bliższej współpracy, ponieważ oba kraje mają podobne obawy dotyczące zewnętrznego udziału w ich kwestiach bezpieczeństwa” – przekonuje prezes prorządowego chińskiego think tanku Center for China and Globalisation Wang Huiyao.