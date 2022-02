Zełenski: Rosja zaatakowała podle, jak Niemcy podczas wojny

Potrzebne jest wsparcie. Nasza armia jest wojskiem bardzo silnych ludzi. Nasza ludność też jest potężną armią. Siły zbrojne Ukrainy prowadzą ciężkie walki. Przyszyły z odsieczą w Donbasie, na południu, na północy. Przeciwnik ponosi straty i będą one jeszcze większe - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - czytamy na portalu wpolityce.pl. Jak dodał, Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją

Czytaj też: Duda o ataku Rosji na Ukrainę: To bezprecedensowy akt agresji

Przyszli na naszą ziemię. Ukraina została zaatakowana z północy, ze wschodu, z południa, z powietrza i lądu. Narodowa solidarność jest podstawą ukraińskiej państwowości. Ale nie jest to jedyna broń. My dodajemy broń prawdziwą i będziemy dawać broń wszystkim, kto może walczyć w obronie naszej suwerenności. Od każdego obywatela Ukrainy zależy przyszłość naszego ukraińskiego narodu – podkreślił prezydent Zełenski.

Wezwanie do obrony

Ukraina zrywa stosunki z Rosją

Ten poranek już przeszedł do historii. Zerwaliśmy stosunki dyplomatyczne z Rosją, Ukraina broni się i nie odda swojej wolności. Co by nie myślano w Moskwie, dla Ukraińców niepodległość, prawo mieszkania na własnej ziemi według własnej woli, jest najwyższą wartością. Rosja podle, samobójczo, dziś rano zaatakowała nasz kraj, tak samo jak Niemcy w latach II wojny światowej. Od dziś nasze państwa są po różnej stronie. Rosja idzie drogą zła. wiele też zależy od narodu rosyjskiego – wskazał Zełenski.

Jak podkreślił, obywatele Rosji „dziś sami będą dokonywali wybory, którą drogą każdy z nich pójdzie”.

Każdy, kto w Rosji nie stracił sumienia, powinien dziś wyjść i zaprotestować przeciwko tej wojnie, przeciwko wojnie z Ukrainą. Chciałem zwrócić się do obywateli Ukrainy i w jęz. rosyjskim powiedzieć dla Rosjan: Wiem, że to nie zostanie pokazane w waszych telewizjach, w mediach społecznościowych są blokady, ale zablokować to zło, chęć zniszczenia narodu – nie ma możliwości zablokowania historii. Silni obywatele Ukrainy, kto ma rodzinę krewnych, przyjaciół, dziennikarzy w Rosji, zwracajcie się do nich, oni powinni cały czas mówić o tym, wówczas Rosja będzie znała prawdę – powiedział prezydent Ukrainy dodając, że co godzinę będzie rozmawiał ze społeczeństwem.