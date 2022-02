Hakerzy zaatakowali agencję TASS i rosyjskie media

Strony internetowe rosyjskiej państwowej agencji prasowej TASS i innych mediów padły w poniedziałek ofiarą hakerów, którzy podmienili ich zawartość z apelem o powstrzymanie Władimira Putina i zarządzonej przez niego inwazji na Ukrainę.

Putin zmusza nas do kłamstwa i stwarza zagrożenie dla nas wszystkich… To nie nasza wojna, powstrzymajmy go! - głosi apel zamieszczony przez hakerów na witrynie internetowej TASS-u, przytoczany w całości przez agencję Reutera. Wzywamy was: powstrzymajcie to szaleństwo, nie posyłajcie swoich synów i mężów na pewną śmierć” - napisali autorzy antywojennej wiadomości.