Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow uważa, że Rosjanie zostali zapędzeni w ślepy zaułek, więc ich ataki na Ukrainę stają się szczególnie niebezpieczne

To, co zbrodniarze wojenni w Moskwie planowali zakończyć w ciągu jednego lub dwóch dni jako błyskawiczną akcję karną, zakończyło się totalnym fiaskiem. Jest to oczywiste dla całego świata i powoli zaczynają to rozumieć w samej Rosji - oświadczył Daniłow na Facebooku.

Dlatego kremlowskie szczury, wpędzone w ślepy zaułek, stają się szczególnie niebezpieczne, łamiąc zasady i odrzucając wszelkie prawne i moralne reguły prowadzenia wojny - dodał.