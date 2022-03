Prokuratura wszczęła śledztwo w związku z napaścią Rosji na Ukrainę

Na moje polecenie, wydane w poniedziałek, polska prokuratura wszczęła śledztwo w związku ze zbrodnią wojny napastniczej, której ofiarą padła Ukraina - poinformował we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Minister sprawiedliwości powiedział na konferencji prasowej, że w niedzielę rozmawiał z prokurator generalną Ukrainy Iryną Wenedytkową.

Prosiła mnie on o to, żebyśmy zaangażowali się od strony procesowej, jako polska prokuratura, w dokumentowanie tych zbrodniczych działań, które mają miejsce na terenie Ukrainy. Oczywiście wyraziłem pełne wsparcie, solidarność i gotowość do każdej pomocy, która w ramach prawnych jest możliwa z naszej strony - przekazał Ziobro.