Białoruskie szpitale pełne rannych żołnierzy z Rosji

Szpitale w obwodzie homelskim na Białorusi przy granicy z Ukrainą są pełne rannych rosyjskich żołnierzy – podaje w środę Radio Swaboda, zablokowana w tym kraju białoruska redakcja Radia Wolna Europa. Przepełnione mają być również kostnice.

Radio Swaboda powołuje się na świadków – mieszkańców miasta.

Część szpitala pogotowia ratunkowego w Homlu przeznaczono na potrzeby rannych w wojnie z Ukrainą – podaje Swaboda.

„Według informacji docierających od mieszkańców, ranni Rosjanie są przewożeni przez miasto bardzo często. Są odwożeni co najmniej do trzech szpitali – obwodowego, szpitala w Kaściukouce (pod Homlem) i Centrum Medycyny Nuklearnej” – podano. W tym ostatnim, według informacji portalu, jest ok. 400 rannych wojskowych.