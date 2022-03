Rosja rozważy kary więzienia za "fake newsy" o wojnie

Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewidujący co najmniej 3 lata więzienia, bez możliwości zawieszenia kary, dla prokuratorów i sędziów, którym udowodniono by przyjęcie - w związku z trwającym postępowaniem - korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy