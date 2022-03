PGNiG: rekord w odbiorze LNG w Świnoujściu

Aż pięć ładunków skroplonego gazu ziemnego planuje odebrać w marcu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego został przyjęty już pierwszy z nich, który dostarczył 120 mln m sześc. paliwa po regazyfikacji.

W marcu odbierzemy w terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego aż pięć ładunków LNG. To rekord. Nigdy wcześniej w ciągu jednego miesiąca nie przyjęliśmy tylu dostaw skroplonego gazu ziemnego – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu PGNiG SA.

Możliwość importu LNG od rzetelnych, godnych zaufania partnerów nabiera w obecnej sytuacji szczególnego znaczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw paliwa. Rola skroplonego gazu ziemnego w imporcie PGNiG będzie dalej rosnąć. Będzie to możliwe także dzięki rozbudowie gazoportu w Świnoujściu, w którym od tego roku mamy zarezerwowane moce regazyfikacyjne na poziomie 6,2 mld m sześc. rocznie. To o ponad miliard metrów sześc. więcej niż do tej pory – stwierdził Paweł Majewski.

Większość ładunków, które PGNiG odbierze w marcu w Świnoujściu, będzie zakupiona w ramach transakcji spot. Pierwsza dostawa została jednak zrealizowana na podstawie kontraktu długoterminowego z Qatargas. 3 marca do gazoportu w Świnoujściu przybył metanowiec Al Huwaila z ładunkiem 90 tys. ton LNG, które po regazyfikacji zapewnią 120 mln m sześc. gazu ziemnego.

To już szósta dostawa LNG do Świnoujścia w tym roku i 154. od początku działania terminalu. Łączny wolumen błękitnego paliwa, które PGNiG odebrało do tej pory w gazoporcie to ok. 17 mld metrów sześciennych. W ubiegłym roku LNG stanowiło ok. jedną czwartą wolumenu importowego spółki.

PR/RO