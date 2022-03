Uszkodzili gazociąg na linii Donieck-Mariupol, przesył stanął

Wojska rosyjskie uszkodziły główny gazociąg Donieck-Mariupol, więc terytorium od Wuhłedaru do Berdiańska wkrótce pozostanie bez gazu - poinformował w niedzielę wczesnym popołudniem w serwisie Facebook szef wojskowo-cywilnej administracji obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko

We wszystkich osiedlach od Wuhłedaru do Berdiańska wkrótce zabraknie gazu - okupanci uszkodzili główny gazociąg Donieck-Mariupol. W celu wyeliminowania niekontrolowanego wycieku gazu (…) odcięto gazociąg w rejonie Wuhłedaru. Obecnie ciśnienie w rurociągu spada, gazu starczy na około trzy godziny. Potem miejscowości do Wuhłedaru do Berdiańska pozostaną bez gazu. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem tego problemu - napisał Kyryłenko