Jaka sytuacja na froncie wschodnim? Najnowszy raport

Sytuacja na wschodnim odcinku frontu jest trudna; wojska rosyjskie prowadzą intensywne działania ofensywne na kierunku kupiańskim, łymańskim, siwerskim i bachmuckim – poinformował w środę dowódca ukraińskich sił lądowych, generał Ołeksandr Syrski.

Generał wskazał, że na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim Rosjanie starają się „za wszelką cenę” zdobyć miejscowość Syńkiwka, by stworzyć warunki do zablokowania Kupiańska. Jest to ważny węzeł kolejowo-drogowy, położony niedaleko od granicy z Rosją.

„Po poniesionych stratach przeciwnik prowadzi przegrupowanie swoich jednostek. Nadal zwiększa wysiłki przerzucając oddziały z innych kierunków. Łączna liczba personelu jednostek szturmowych wroga wynosi ponad dwa tysiące” – napisał Syrski na Telegramie.

Aktywne działania Rosjanie podejmują też na kierunku łymańskim i siwerskim. Przeciwnik „prowadzi (na kierunku siwerskim) przygotowania oddziałów szturmowych z jednostek powietrznodesantowych dla rozwinięcia ofensywy w kierunku Sołedaru i Siwerska” – wyjaśnił.

W okolicach Bachmutu w obwodzie donieckim wojska rosyjskie dążą do zdobycia miejscowości Bohdaniwka, a także odzyskać utracone pozycje w rejonie Kliszczijiwki, Kurdiumiwki i Andrijiwki.

Dowódca wojsk lądowych wskazał, że przeciwnik stosuje coraz więcej sprzętu opancerzonego, drony kamikadze i prowadzi intensywne ostrzały artyleryjskie. Wojska ukraińskie działają tymczasem nad wzmocnieniem obrony i starają się nie dopuścić do przesuwania się sił wroga – zapewnił Syrski.

„Mimo trudnej sytuacji nasi wojskowi, wykazując się niezwykłym profesjonalizmem i odwagą, powstrzymują natarcie wroga i zadają mu znaczące straty. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia okupanci stracili ponad trzy tysiące osób w sektorze wschodnim, w tym ponad tysiąc zabitych. Zniszczono i uszkodzono 361 sztuk wrogiego sprzętu. Wśród nich 43 czołgi, 83 opancerzone wozy bojowe, 69 systemów artyleryjskich” - poinformował generał.

„W kontekście aktywnych działań wojennych naszym priorytetem pozostaje ratowanie życia naszych żołnierzy, efektywne wykorzystanie siły ognia, ciągłe rozpoznanie i szybkie podejmowanie decyzji” – oświadczył Syrski.

PAP/kp