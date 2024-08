Ukraina. Zełenski: Sytuacja na froncie "ekstremalnie trudna"

Sytuacja w okolicach Pokrowska i na innych odcinkach frontu w obwodzie donieckim jest „ekstremalnie trudna”; wojska rosyjskie koncentrują tam swoje główne wysiłki - poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim.

„Był raport dowódcy: pokrowski i inne kierunki w obwodzie donieckim. Tam ekstremalnie trudno, tam koncentrują się kluczowe rosyjskie wysiłki i największe siły. Bardzo ważna jest teraz niezłomność każdej z naszych jednostek, nasza zdolność do niszczenia okupanta” - podkreślił Zełenski. (https://tinyurl.com/y3j8vn85)

Wojska rosyjskie są obecnie około 12 km od Pokrowska, ważnego węzła komunikacyjnego w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

Dowódca (Syrski) poinformował również o operacji w obwodzie kurskim (w Rosji). Nadal zwiększamy terytorium naszej kontroli na niektórych obszarach w pobliżu granicy z Ukrainą. Dziś również, jak każdego dnia, uzupełniamy nasze zasoby do wymiany jeńców. (…) To właśnie pomoże sprowadzić do domu wielu naszych ludzi z rosyjskiej niewoli - stwierdził Zełenski.