Blokada Visy i MasterCard w Rosji nie obejmie płatności kartami

Klienci będą nadal mogli korzystać z kart z oznaczeniami Visa i MasterCard w transakcjach w Rosji – zapewniła rosyjska sieć płatnicza Mir, należąca do rosyjskiego banku centralnego. Działania podjęte przez Mir ograniczyły skutek decyzji amerykańskich firm, aby zawiesić świadczenie usług płatniczych przy użyciu kart w Rosji z powodu inwazji na Ukrainę

Rosyjski krajowy system płatniczy Mir zapewnił, że właściciele kart będą nadal mieli dostęp do pieniędzy, będą mogli je wypłacać i wykonywać krajowe przelewy – przynajmniej do momentu upływu terminu ważności karty. Mir odpowiada od 2015 r. za realizację płatności krajowych w Rosji, podczas gdy operatorzy zagraniczni Visa i MasterCard odpowiadają za transakcje pomiędzy klientami rosyjskimi i zagranicznymi.

Należący w 100 proc. do rosyjskiego banku centralnego Mir utworzony został, aby chronić Rosję przed sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję po aneksji Krymu w 2014 r.

Wszystkie karty systemów płatniczych wydane przez rosyjskie banki będą działać w Rosji tak, jak wcześniej – zapewnili przedstawiciele Mira w niedzielę.

Do chwili utraty ważności przez kartę, właściciele kart Visa i MasterCard zachowają dostęp do swoich rachunków, będą w stanie także wykonywać standardowe płatności – płacić za zakupy, przelewać środki z karty na kartę, wypłacać gotówkę, etc. – dodał Mir.