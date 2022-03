Macron w cieniu memów. Cały świat się śmieje

Prezydent Francji Emmanuel Macron stara się być mocno zaangażowany w pokojowe rozmowy. Jednocześnie dokumentuje to za pośrednictwem oficjalnego fotografa, który z kolei publikuje je na Instagramie

Zdjęcia z pracy polityka trafiają do sieci. Jednak zamiast ukazać Macrona jako pracowitego i zatroskanego sytuacją, to mają całkowicie odwrotne efekty. Zarówno francuskie media, jak i użytkownicy mediów społecznościowych reagują irytacją i kpiną. Macron stał się obiektem memów, co widać nawet po polskim Twitterze.

Jak widać, o własny wizerunek dba bardzo. O Ukrainę raczej niekoniecznie. Stąd irytacja Ukraińców, którzy zalewają internet memami. Zwłaszcza, że opublikowane zdjęcia są idealne do trollowania… (j.w.)

Więcej podobnych zdjęć można znaleźć na Instagramie.

Prezydent Francji, choć obecnie ubiega się o reelekcję, poświęca wiele czasu tej międzynarodowej kwestii, sprawując rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

To sprawia, że niektórzy z jego przeciwników w Pałacu Elizejskim, na czele z Marine Le Pen, krzywią się: „Widziałam zdjęcia Emmanuela Macrona nieogolonego, z głową w dłoniach, to wszystko jest bardzo artystyczne, ale to niepoważne, by komunikować się na takie tematy” - powiedziała 22 lutego w programie RTL.

„Jego wysokość Macron nie chce debatować z innymi kandydatami, nie chce też wchodzić na plan zdjęciowy, by odpowiadać na pytania” - mówiła z kolei 7 marca posłanka LFI Danièle Obono, krytykując odmowę kandydata wzięcia udziału w debacie pierwszej tury.

