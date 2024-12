CPK w wersji Tuska. Wydmuszka!

Z dokumentów do których dotarli przedstawiciele stowarzyszenie „Tak dla CPK” wynika, że jedna z największych polskich inwestycji będzie w bardzo dużym stopniu okrojona i nie będzie gotowa, jak zapowiadali rządzący do 2030 roku, a budżet inwestycyjny został okrojony o ponad 90 proc. – pisze portal wPolityce.pl.

„Dotarliśmy do nieopublikowanego dokumentu ‘Program inwestycyjny CPK Etap II 2024-2032’, który stanowi sygnowaną przez Maciej Lasek aktualizację programu wieloletniego, przyjętego jeszcze w 2023” - napisał na portalu X Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”. Z ujawnionych dokumentów wynika m.in., że Centralny Port Komunikacyjny nie będzie gotowy w 2030 roku. Ponadto spółka „zamraża” z kluczowe inwestycje takie, jak Airport City, Cargo City, Terminale intermodalne – relacjonuje portal wPolityce.pl

CPK: TWARDE LĄDOWANIE! Dotarliśmy do nieopublikowanego dokumentu „Program inwestycyjny CPK Etap II 2024-2032”, który stanowi sygnowaną przez Maciej Lasek aktualizację programu wieloletniego, przyjętego jeszcze w 2023. Jest FATALNIE! Zapraszam na szczegółowe omówienie — napisał Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”.

Wielkie opóźnienie

Dokument potwierdza plan zwlekania z oddaniem lotniska CPK do użytku aż do końca 2032. Tymczasem wciąż możliwe jest zakończenie budowy do końca 2030 - trzeba jednak np. wystąpić o decyzję lokalizacyjną z rygorem NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚĆI. Tymczasem Pan Minister @LasekMaciej ze sobie znanych tylko powodów zamierza przez cały najbliższy ROK oczekiwać na uprawomocnienie się decyzji lokalizacyjnej, co blokuje możliwość występowania z wnioskiem o pozwolenie na budowę — podaje Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”

Tracimy cenne 12 miesięcy, bo Pan Minister obawia się nadepnąć na odcisk kilku lokalnym latyfundystom, posiadającym nieruchomości w gminach Baranów, Teresin i Wiskitki, CAŁKOWITYM PRZYPADKIEM powiązanych z PSL - pisze Maciej Wilk.

Z kolejowych planów został ogryzek

Był plan budowy 2000km nowych linii kolejowych, ostało się jeno 500km linii KDP Y

W zakresie wszystkich innych projektów, łącznie z CMK PÓŁNOC nie przewiduje się prowadzenia ŻADNYCH prac w perspektywie 2032 — informuje Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”

»» Więcej o rządowych planach wobec CPK czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Szokujący dokument! CPK „zamraża” kluczowe przedsięwzięcia. „Budżet na inwestycje rozwojowe maleje ogółem z 8.5 mld zł do 783 mln zł”

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Czołgi z Korei? „Stronie polskiej się nie spieszy”

Kryzys hutnictwa. Strategia stalowa pilnie potrzebna

Rząd zatapia rynek srebra. Zyskają Niemcy

»»Miliony złotych na wyjazdy ekipy Tuska - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24