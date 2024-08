80 proc. gruntu pod CPK wykupione

Do Programu Dobrowolnych Nabyć zgłoszonych jest już niemal 4000 hektarów, wpłynęło prawie 900 zgłoszeń, w tym 500 na terenie objętych decyzją lokalizacyjną - poinformował w piątek Centralny Port Komunikacyjny. Zgłoszenia dotyczą ok. 80 proc. terenu przyszłego lotniska – wskazano.

Jak poinformowało w komunikacie CPK, w lipcu przedstawiciele spółki zwrócili się do osób, które jeszcze nie przystąpiły do Programu Dobrowolnych Nabyć, a efektem tych spotkań jest kolejne 31 zgłoszeń. Przekazano, że stan na piątek to niemal 4000 hektarów, prawie 900 wniosków, z czego 500 znajduje się na terenie objętym decyzją lokalizacyjną. W lipcu br. informowano, że do PDN zgłosiły się osoby posiadające 3655 ha, a spółka kupiła od nich ponad 1300 ha. CPK stwierdziła, że pozyskano zgłoszenia w sumie dla ok. 80 proc. terenu przyszłego lotniska.

Właściciel nieruchomości przystępujący do PDN sprzedaje swoją działkę z bonusami na poziomie 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu. Dodatkowo możliwa jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia zużycia.

Cieszę się, że wymyślony i wprowadzony przez nas Program Dobrowolnych Nabyć, po ponad pół roku bezsensownego zablokowania został wznowiony – skomentował komunikat spółki CPK Marcin Horała, europoseł PiS, były pełnomocnik rządu ds. CPK.

Decyzja lokalizacyjna CPK pod koniec roku

Wyjaśniono, że decyzja lokalizacyjna dotycząca obszaru przyszłego lotniska CPK spodziewana jest pod koniec tego roku, a PDN wchodzi w następną fazę realizacji. Spółka będzie podejmować kroki dotyczące obszarów związanych z inwestycjami kolejowymi, w pierwsze kolejności połączenia Warszawa-Łódź, wchodzącego w skład priorytetu inwestycyjnego spółki. Jak zaznaczono, priorytetem CPK jest efektywne wykorzystanie czasu przed wydaniem decyzji.

Spółkę CPK powołano w połowie 2018 roku w celu przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld złotych.

