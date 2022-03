Embargo na import surowców to mocny cios dla Rosji

Zakazy zakupu ropy z Rosji przez USA i Wielką Brytanię oraz ograniczenie o 2/3 w ciągu roku dostaw rosyjskiego gazu zapowiedziane przez Komisję Europejską będzie kosztować roczny budżet Rosji odpowiednio o 5,1 mld USD i 2,4 mld USD, szacuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Embargo USA i Wielkiej Brytanii na import ropy oraz plan Komisji Europejskiej zmniejszenia importu gazu do UE z Rosji będzie kosztować roczny budżet Federacji Rosyjskie utratę ok. 7,5 mld USD w 2022 roku. Stanowi to równowartość ok. 5 proc. wartości całego eksportu tych surowców. To pierwsze na taką skalę działania wymierzone w newralgiczny sektor kraju, który dokonał inwazji na Ukrainę. Kolejnym krokiem o znacznie większej skali oddziaływania powinno być wprowadzenie w embarga na import ropy z Rosji do UE, o co zabiega m.in. polska dyplomacja. Takie działanie uszczupliłoby budżet Federacji Rosyjskiej o ok. 51 mld USD. Te środki zarówno obecnie, jak i w ostatnich latach, stanowiły jedno z kluczowych źródeł finansowania wojennej ekspansji tego kraju. Jak pokazują analizy ekspertów PIE, przy umiejętnej dywersyfikacji źródeł dostaw ropy, Unia Europejska byłaby w stanie całkowicie wykluczyć dostawy tego surowca z Rosji - powiedział dyrektor PIE Piotr Arak.