Mocny spadek cen gazu na rynku europejskim!

Notowania kontraktów na gaz z dostawą w najbliższych miesiącach w holenderskim hubie TTF spadły w środę poniżej 160 euro za MWh, czyli o ok. 25 proc. w stosunku do końca notowań we wtorek.

Gaz z dostawą w kwietniu kosztował na koniec dnia w środę 152 euro za MWh, podczas gdy we wtorek kosztował ok. 250 euro, a w poniedziałek - chwilami nawet 350 euro. Majowe kontrakty wyceniane są poniżej 150 euro za MWh, po 25 proc. spadku w stosunku do wtorkowych notowań.

Podobne spadki zanotowały kontrakty z dostawami w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Wszystkie są już wyceniane poniżej 150 euro za MWh.

Ukraiński operator przesyłowy GTSOU informował w środę, że pomimo działań wojennych w Ukrainie i ataków rosyjskich wojsk, nie ma zakłóceń w tranzycie rosyjskiego gazu na zachód ukraińskim systemem, przesył następuje zgodnie z zapotrzebowaniem.

PAP/kp