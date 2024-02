Winda cenowa paliw: gaz i ropa w górę!

Gaz we wtorek na europejskim rynku zdrożał o ponad 2 proc. Ropa naftowa także mocno zwyżkuje zarówno na giełdzie londyńskiej, jak i za oceanem

Gaz na plus 2 proc.

Gaz w holenderskim hubie TTF drożał we wtorek ok. godz. 18.00 w kontraktach na marzec o 2,25 proc. do 24,55 euro za MWh. O ponad 2,44 proc. drożały kontrakty majowe, które były wyceniane na 24,81 euro za MWh.

We wtorek po południu kontrakty marcowe drożały o 2,25 proc. do 24,55 euro za MWh. O 2,35 proc. drożał gaz z dostawą w kwietniu, który kosztował 24,65 euro za MWh. O ponad 2,44 proc. drożały kontrakty majowe, które były wyceniane na 24,81 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu ceny gazu w kontraktach na marzec, wynosiły 24,01 euro za MWh, a w kontraktach na kwiecień 24,09 euro, za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

Baryłka ropy drożeje od 0,55 do 0,8,3 proc.

Ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie zdrożała we wtorek po godz. 17.10 o 0,55 proc., do 83,08 dol. za baryłkę. Wzrosła również cena amerykańskiej ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku - o 0,83 proc., do 78,22 dol. za baryłkę. We wtorek około godz. 8.15 ropa naftowa Brent zdrożała o 0,22 proc., do 82,71 dol. za baryłkę. Wzrosły również notowania amerykańskiej ropy WTI - o 0,21 proc., do 77,74 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

PAP,sek

»» O rynku ropy i cenach paliw czytaj też tutaj:

Nie ma litości! Ceny ropy w górę i w górę

Paliwowy szok! Tyle zapłacimy za benzynę na stacjach

UE cały czas kupuje od Rosji gaz i ropę