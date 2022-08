Ukraińcy zniszczyli rosyjską bazę wojskową w Nowej Kachowce [wideo]

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły rosyjską bazę wojskową w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu kraju - podała w środę BBC, powołując się na służby prasowe ukraińskiej armii.

W internecie pojawiło się nagranie przedstawiające następstwa ataku rakietowego. „To jest to, co zostało z naszej chaty, a tam, w oddali, jest wszystko, co zostało po naszych łącznościowcach” – mówi autor filmu, kierując kamerę na wrak budynku.

Według ukraińskiej armii nagranie potwierdza skuteczność ataku na rosyjską jednostkę. Strona ukraińska szacuje straty rosyjskiego wojska na 10-15 osób.

PAP/Twitter/kp