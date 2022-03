Zełeński przemówi do polskich posłów i senatorów?

Zabiegamy, by podczas zgromadzenia posłów i senatorów, z Kijowa połączył się online prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski - poinformował w piątek szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch. Naszą intencją jest, by to właśnie on przemówił do posłów i senatorów - podkreślił.

W piątek po południu odbędzie się uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów zwołane z okazji 23. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Orędzie wygłosić ma prezydent Andrzej Duda.

Kumoch powiedział w TVP1, że jest też bardzo prawdopodobne, że ze zgromadzeniem będzie łączył się online z Kijowa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Bardzo o to zabiegamy i jeżeli technicznie możliwości będą, to jest naszą intencją, aby to właśnie on był tą postacią, która zabierze głos i przemówi do posłów i senatorów” - powiedział szef BPM.

Zapytany ponadto, jakie będzie główne przesłanie orędzia, które prezydent Duda wygłosi podczas Zgromadzenia Posłów i Senatorów, Kumoch odpowiedział, że prezydent „zawsze mówi we wszystkich swoich wystąpieniach, że Polska jest dzisiaj krajem przygotowanym i bezpiecznym, bo ma sojuszników, bo jest silna wojskowo i dlatego również, że od początku nie tylko mówiła, ale i wiedziała, i przygotowywała się na sytuację, która występuje obecnie na Wschodzie”.

Szef BPM stwierdził, że tego typu motywów możemy spodziewać się w wystąpieniu prezydenta.

Zgromadzenie posłów i senatorów odbędzie się w przeddzień przypadającej 12 marca 23. rocznica wstąpienia Polski do paktu północnoatlantyckiego. Z dotychczasowych informacji PAP wynika, że głos podczas zgromadzenia zabrać ma też sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Zgromadzeniu przewodniczyć będzie marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Współprzewodniczyć ma marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

PAP/ as/