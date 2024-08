Dzień niepodległości. Prezydent z 5 wizytą na Ukrainie [ZDJĘCIA]

Rozpoczęła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie - poinformowała w sobotę Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Duda przebywa w sobotę z wizytą w Kijowie w związku z obchodami 33. rocznicy Niepodległości Ukrainy. KPRP napisała na platformie „X”, że „rozpoczęła się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie”.

Prezydent Andrzej Duda z wizytą na Ukrainie / autor: Grzegorz Jakubowski KPRP

Do wpisu na „X” dołączono też nagranie z powitania polskiego prezydenta w Ukrainie.

W ostatnich trzech latach prezydent Duda kilkukrotnie odwiedził Kijów. Wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą pojawił się w ukraińskiej stolicy 23 lutego 2022 roku - w przeddzień rosyjskiej agresji.

Prezydent Andrzej Duda z wizytą na Ukrainie / autor: Grzegorz Jakubowski KPRP

Dziś wspólnie z prezydentem Litwy przybywamy do Kijowa na znak naszej solidarności z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i narodem ukraińskim; apelujemy do Rosji o pokój i spokój - mówił wtedy prezydent, nawiązując do agresywnej polityki Rosji bezpośrednio poprzedzającej inwazję na Ukrainę.