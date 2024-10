Zełeński zapowiada ważny komunikat. Padła data

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę, że zamierza przedstawić swój „plan zwycięstwa”, czyli ” jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny”, na spotkaniu grupy kontaktowej w formacie Ramstein, które odbędzie się 12 października w Niemczech.

„Przygotowujemy się do Ramstein 12 października. Będzie to 25. spotkanie (w tym formacie), ale pierwsze na poziomie przywódców. Przedstawimy plan zwycięstwa, jasne, konkretne kroki w celu sprawiedliwego zakończenia wojny. Determinacja partnerów i wzmocnienie Ukrainy są tym, co zdoła powstrzymać rosyjską agresję” - zaznaczył prezydent na Telegramie.

„Dziękuję wszystkim, którzy pomagają bronić naszego kraju, Europy i całego świata” - dodał.

Do Europy przybędzie Joe Biden

Spotkanie Grupy Ramstein na szczeblu przywódców odbędzie się 12 października na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Ramstein w Niemczech. Weźmie w nim udział m.in. prezydent USA Joe Biden, który w dniach 10-13 października złoży w Niemczech wizytę państwową.

Grupa Ramstein powstała w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę i stanowi sojusz ponad 50 państw i organizacji, w ramach którego opracowano mechanizm regularnej pomocy wojskowej dla Ukrainy w postaci dostaw broni, szkolenia żołnierzy i naprawy sprzętu. Spotkania w tym formacie na różnym szczeblu odbywają się co miesiąc.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP), sek

