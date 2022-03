Francja dozbrajała Rosję! Sprzętu użyto w ataku na Ukrainę

To Francja dozbrajała Rosję! Sprzętu znad Sekwany użyto do ataku na Ukrainę!

Nie dziwi miękka postawa prezydenta Macrona wobec Putina - okazuje się, że Francja, mimo embarga nałożonego na Rosję, sprzedawała temu państwu sprzęt wojskowy!

Jak informuje portal śledczy Disclose Francja handlowała z Rosją w latach 2014-2020.

Jak czytamy w cytowanym materiale:

Według poufnych dokumentów wojskowych oraz dokumentów komisji parlamentarnych, uzyskanych przez dziennikarzy śledczych Disclose, Francja od 2015 roku wydała 76 licencji na eksport towarów wojskowych do Rosji. Były to m.in. kamery termowizyjne do czołgów oraz systemy nawigacyjne i detektory podczerwieni montowane w myśliwcach i śmigłowcach bojowych rosyjskiego lotnictwa. Wartość sprzętu szacowana jest na 152 mln euro.