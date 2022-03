Premier Ukrainy docenia wizytę: "Odważny krok prawdziwych przyjaciół"

Przekaz z naszego spotkania w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem jest bardzo konkretny; chcemy, by Ukraina bardzo szybko uzyskała stopień kandydata do UE, chcemy zaprosić ją do Unii, bo reprezentuje wartości europejskie i ich broni