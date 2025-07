Inwazja Ukrainy na Polskę. Huta się roztopi

Polski przemysł stalowy tonie, a rząd Tuska udaje, że nic się nie dzieje. Mając za sobą większość mediów, może pozwolić sobie na ciszę – bo po co przejmować się problemem, o którym nikt głośno nie mówi?

Huty, które od dekad stanowią fundament polskiego przemysłu ciężkiego, dziś toną pod falą taniej stali zza wschodniej granicy. Kto za to odpowiada? Władza. Bezczynność rządu Donalda Tuska to nie jest przypadek – to polityczne zaniechanie, które z premedytacją doprowadza branżę hutniczą do ruiny.

Jeśli napływ tych produktów będzie tak duży, polskie zakłady będą musiały ograniczać albo nawet wygaszać produkcję – ostrzega Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognoru.

Brzmi dramatycznie? To nie dramatyzm – to realne ryzyko. Tylko w sierpniu na polski rynek może trafić 40 tys. ton prętów budowlanych z Ukrainy. To nie jest handel – to gospodarcza inwazja, a rząd patrzy w inną stronę.

Import wzrósł o 45 proc. Ukraincy się bogacą

Dane Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej (HIPH) nie pozostawiają złudzeń. Import wyrobów płaskich z Ukrainy wzrósł w 2024 roku o 45 proc., osiągając poziom 400 tys. ton. A przecież to dopiero początek – „w tym roku także dynamicznie rośnie” – czytamy w raporcie. Pręty zbrojeniowe? 23 tys. ton w 2023 roku, 56,5 tys. ton w 2024. Czy ktoś w rządzie zauważa?

Apel o zajęcie sie polskimi sprawami i polskim biznesem

Hutnicy i związki zawodowe już apelują do premiera o spotkanie kryzysowe. „Proszą o pilne spotkanie w celu opracowania rozwiązań zapewniających ochronę polskiego rynku przed napływem stali z Ukrainy” – przypomina HIPH. Ale rząd nie słyszy. Donald Tusk jest zbyt zajęty politycznym PR-em, by zająć się gaszeniem pożaru w przemyśle.

Rząd milczy. Czy dba tylko o podporządkowanie się Unii Europejskiej, nie o polski biznes?

Adam Wdowiak z ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza ostrzega wprost – brak reakcji rządu może doprowadzić do protestów na granicy z Ukrainą. I trudno się dziwić. Skoro Warszawa milczy, branża hutnicza nie ma wyjścia – musi krzyczeć.

Największy paradoks? Nawet dystrybutorzy – teoretyczni beneficjenci taniego importu – ostrzegają przed „dołowaniem cen przez importerów”. Krótkowzroczne sprowadzanie taniej stali zabija nie tylko huty, ale cały rynek.

Wolny handel na koszt polskiego biznesu

Rząd nie może zasłaniać się Unią Europejską, wolnym handlem czy wsparciem dla Ukrainy. Każdy kraj cywilizowany chroni swój przemysł strategiczny. Niemcy, Francuzi, Włosi – oni nie pozwoliliby, by ich stalownictwo zamierało przez tani import. Polska? Pozwala. To decyzja polityczna. A raczej jej brak.

Z rynkowych sygnałów wynika, że tylko w sierpniu do Polski może trafić 30-40 tys. ton prętów dla budownictwa z Ukrainy. Jeśli napływ tych produktów będzie tak duży, polskie zakłady będą musiały ograniczać albo nawet wygaszać produkcję – powtórzmy to jeszcze raz, bo w rządowych gabinetach chyba tego nie słychać.

Powtórzmy to jeszcze raz!

Polski stalowy bastion kruszy się nie przez zagraniczną konkurencję, lecz przez krajową bezczynność. To rząd Donalda Tuska, swoją opieszałością i brakiem reakcji, doprowadza polski przemysł hutniczy na skraj przepaści.

I jeśli rząd nie zareaguje natychmiast – być może już niedługo huty zamienią się w muzealne eksponaty. Ale wtedy na ochronę będzie już za późno.

