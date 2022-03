B. szef MSZ Rosji: Putin pozuje na nieobliczalnego. To szczwany lis!

Putin to szczwany list, który pozuje na niezrównoważonego i nieobliczalnego. Pożyteczni idioci na Zachodzie próbują znaleźć mu bezpieczne wyjście z tej sytuacji, ale on sam potrafi o siebie zadbać - powiedział w rozmowie z amerykańską stacją MSNBC były szef dyplomacji Rosji Andriej Kozyriew.

Na pytanie, czy w Putinie w ostatnich latach zaszły jakieś istotne zmiany, Kozyriew odpowiedział, że prezydent Rosji jest „tak szalony, jak szalony jest szczwany lis”, nawiązując w ten sposób do popularnych twierdzeń, że inwazja na Ukrainę jest wynikiem obłąkania Putina.

Zapytany o to, jak długo rosyjskie władze będą ukrywały wojnę, np. nazywając ją specjalną operacją, Kozyriew przyrównał to do walki między telewizorem, czyli oficjalnym przekazem, a lodówką, czyli stanem posiadania zwykłych Rosjan pogarszającym się z powodu sankcji.