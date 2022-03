Netflix testuje nową opcję. Wróci udostępnianie konta?

W przeszłości bardzo popularne było udostępnianie konta na Netflixie innym osobom. Platforma jednak zaczęła coraz ostrzej podchodzić do takich praktyk, przypominając o łamaniu regulaminu

Nie jest wykluczone, że wkrótce taka możliwość ponownie stanie się legalna. Netflix testuje nową strategię dotyczącą współdzielenia kont na platformie z osobami spoza jednego gospodarstwa domowego. Na razie w Chile, Kostaryce i Peru.

Oczywiście jest też haczyk. Abonamenty z taką opcją będą droższe. W Kostaryce jest droższy o trzy dolary.

Te opcje były ogromnie popularne, ale wywołały też pewne zamieszanie co do tego, kiedy i jak Netflix może być dzielony. W konsekwencji konta są dzielone między gospodarstwami domowymi, a to wpływa na nasze zdolności inwestowana w nowe seriale i filmy dla naszych subskrybentów - stwierdziła Chengyi Long, dyrektor ds. innowacji produktowych w Netfliksie