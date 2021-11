Polski startup: Biedronka i Czarny Kot składają personalizowane życzenia

Funwisher to cyfrowa platforma oferująca m.in. unikalne życzenia wideo od gwiazd i bohaterów bajek. Wynegocjowała nową licencję na tworzenie spersonalizowanych filmów z postaciami popularnego serialu dla dzieci i młodzieży “Miraculous: Biedronka i Czarny Kot”. Już wkrótce będzie można je zakupić na nowej stronie Funwisher.com. Do portfolio dołącza także specjalny świąteczny film z Barankiem Shaunem. Już w grudniu nastąpi odsłonięcie strony emisji akcji w modelu crowdfundingu udziałowego

Niedawno zarząd spółki Funwisher przedstawił cele rozwoju na kolejne lata. Spółka chce rozwijać ofertę spersonalizowanych treści wideo dla młodych widzów. Szacuje wartość tego rynku na blisko 2 mld dolarów. Po dobrym przyjęciu filmów z Pszczółką Mają i Barankiem Shaunem, Funwisher dołączy do oferty kolejne postacie i filmy. Celuje przede wszystkim w rynek brytyjski i polski.

Dzięki niedawno zakupionej licencji, na odświeżonej stronie Funwisher.com już wkrótce pojawi się możliwość stworzenia życzeń od bohaterów serialu Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Produkcja, którą w Polsce można oglądać na Disney Channel czy Netflix, liczy ponad 80 odcinków i cieszy się olbrzymią popularnością wśród dzieci i młodzieży na całym świecie. Jest dostępna w 120 krajach, a łączne dotarcie sięga kilkudziesięciu milionów widzów.

Miraculous to jeden z najpopularniejszych seriali dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, ale ma swoich fanów także wśród starszych, o czym świadczy duża społeczność skupiona wokół serialu i rozbudowany fandom. W sprzedaży dostępne są zabawki oraz akcesoria, ale do tej pory fani nie doświadczyli interakcji z postaciami, jaką zapewnią personalizowane filmy z życzeniami. To kolejny krok do zwiększenia udziałów Funwisher w rynku. Międzynarodowy charakter postaci daje nam możliwość lokalizacji na wiele języków i sprzedaży w różnych krajach - mówi Magdalena Weremiuk, Dyrektor ds. Licencji i Rozwoju Biznesu w Funwisher.