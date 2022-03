Amerykanie popierają sankcje nakładane na Rosję

Mimo rosnących cen paliw, a przez to i wielu innych produktów, społeczeństwo amerykańskie jest gotowe do poświęcenia wygodnego życia.

Ceny gazu w Stanach Zjednoczonych, zależnie od stanu, wahają się obecnie od 3,9 do nawet 5,8 dolarów amerykańskich za galon (jeden galon amerykański to około 3,8 litrów), ze średnią wynoszącą około 4,3 dol. Co więcej, jak wskazuje wielu ekspertów, przeciągające się sankcje będą niewątpliwie wpływać negatywnie, z punktu widzenia konsumentów, na ceny gazu.

Zapomnijcie o 4 dol. dolarach za galon, niedługo zobaczymy rekordowe ceny i zbliżymy się do średniej krajowej 4,50 dol. za galon – oświadczył Patrick De Haan, analityk z GasBuddy. Możemy dotrzeć nawet do cen rzędu 6,50 dol. czy 7 dol. za galon, jeśli cena baryłki ropy przekroczy 150$ - dodał Dan Dicker, założyciel Energy Word.

Ceny produktów takich jak gaz czy ropa najbardziej odbijają się na osobach w kiepskiej i przeciętnej sytuacji finansowej, ponieważ wpływają bezpośrednio na cenę dóbr podstawowych jak ogrzewanie domu, transport i żywność. Co ciekawe jednak, społeczeństwo amerykańskie jest wysoce zdeterminowane i mimo do niedawna dużych napięć społecznych, jest wyjątkowo zjednoczone przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim jest Federacja Rosyjska.

77 proc. Amerykanów popiera sankcje zarówno na rosyjską ropę jak i gaz. Ponad 63 proc. będzie je popierać pomimo tego, że zmuszone zostaną do zapłacenia wyższej ceny za gaz. 82 proc. z respondentów opierających się za sankcjami jako swój powód podało chęć pomocy Ukrainie, 34 proc. uważa to za część patriotycznego obowiązku.

Co więcej, 63 proc. ankietowanych uważa, że Stany Zjednoczone powinny zwiększyć własne wydobycie ropy, 49 proc. popiera zwiększenie inwestycji w źródła energii odnawialnej, z kolei 33 proc. popiera zacieśnianie współpracy gospodarczej z Bliskim Wschodem oraz Ameryką Południową.

Chociaż do niedawna społeczeństwo amerykańskie było mocno podzielone, a napięcia społeczne pomiędzy poszczególnymi grupami były wyraźne, tak w obliczu rosyjskiej agresji Amerykanie są nad wyraz zgodni w kwestii sankcji. Daje to tym samym nie tylko przyzwolenie społeczne, ale i zachętę dla amerykańskich władz w kwestii wprowadzania dalszych sankcji na Rosję.

Źródło: National Interest