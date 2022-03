Dentsu kończy działalność, ale Omnicom nadal działa w Rosji

Sieć reklamowa Omnicom Group, do której należą w Polsce m.in. agencje DDB Warszawa, OMD, Media Direction OMD, BBDO, to jedyna duża międzynarodowa sieć reklamowa nadal prowadząca działalność w Rosji. Postawę Omnicomu skrytykował Szymon Gutkowski, dyrektor zarządzający i partner w DDB Warszawa. Z kolei grupa reklamowa dentsu International (należą do niej w Polsce agencje Carat, dentsuX, iProspect) podała, że kończy działalność biznesową na rynku w Rosji. Własność agencji w Moskwie ma być przeniesiona na lokalne kierownictwo – czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl

Dopóki trwa niczym nieuzasadniona napaść na Ukrainę i jej bezbronnych obywateli, dopóty nie powinno się robić biznesu ani w Rosji, ani z rosyjskimi firmami w Polsce. Tak właśnie postępuje DDB Warszawa. Brak klarownego stanowiska Omnicomu uważamy za bolesne zaniechanie – ocenia Szymon Gutkowski, dyrektor zarządzający oraz partner w DDB Warszawa na portalu Wirtualnemedia.pl.

Po trzech tygodniach od dokonania przez Rosję inwazji na Ukrainę bardzo wiele marek i firm zdecydowało się – w geście protestu wobec agresji - zawiesić lub zakończyć prowadzoną działalność na rynku w Rosji.

Do firm, które podjęły taką decyzję, należą najważniejsze grupy reklamowe: Publicis Groupe, Dentsu International, WPP, IPG, a także inne firmy, jak Accenture, Deloitte czy PwC.

Omnicom Group, duży międzynarodowy holding reklamowy, nie przerywa jednak działalności biznesowej w Rosji. W Polsce należą do niego m.in. OMD, DDB Warszawa, Media Direction OMD, BBDO. W Rosji Omnicom zatrudnia ok. 2 tys. pracowników. Do jego klientów należą m.in. Daimler, Activision oraz Volkswagen. Choć te akurat firmy już się z Rosji wycofały.

