Arnold Schwarzenegger zwrócił się w czwartek do Rosjan w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, aby „powiedzieć im prawdę o wojnie na Ukrainie”. Były gubernator Kalifornii i odtwórca roli Terminatora potępił „propagandę i dezinformację” Kremla

Wiem, że wasz rząd powiedział wam, że to wojna o denazyfikację Ukrainy. Denazyfikacja Ukrainy? To nieprawda - oświadczył Schwarzenegger, podkreślając, że ciągle ma szacunek dla narodu rosyjskiego.

Zwracając się do rosyjskich żołnierzy Schwarzenegger opowiada historię swojego ojca, żołnierza nazistowskich Niemiec podczas II wojny światowej, który został „podjudzony kłamstwami swojego rządu”. Były aktor i polityk opowiada, jak jego ojciec wrócił z Leningradu jako człowiek „załamany fizycznie i psychicznie”, nie tylko z powodu odniesionych ran, ale także z powodu poczucia winy.

Wysyłam tę wiadomość wieloma kanałami, by dotrzeć do moich rosyjskich przyjaciół i rosyjskich żołnierzy służących na Ukrainie. Przemawiam do was dzisiaj, bo na świecie dzieją się rzeczy, które się przed wami ukrywa. A są to straszne rzeczy, o których powinniście się dowiedzieć – mówi słynny aktor.

Nie chcę, żebyście skończyli złamani jak mój ojciec - podkreśla Schwarzenegger i dodaje, że „to nie jest wojna w obronie Rosji, jaką prowadzili wasi dziadowie lub pradziadowie”.