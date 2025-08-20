Informacje
W okresie upałów zaleca się spożywanie przede wszystkim wody – najlepiej mineralnej / autor: Pixabay
W okresie upałów zaleca się spożywanie przede wszystkim wody – najlepiej mineralnej / autor: Pixabay

TYLKO U NAS

Napoje, które zamiast nawadniać, odwadniają

Filip Siódmiak

Filip Siódmiak

Absolwent studiów 1. stopnia na kierunku dietetyka, specjalność kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przygotowuje się do specjalizacji w dziedzinie dietetyki nefrologicznej

  • Opublikowano: 20 sierpnia 2025, 19:30

  • Powiększ tekst

W okresie wysokich, letnich temperatur utrzymanie prawidłowego stanu nawodnienia organizmu staje się kwestią kluczową dla zachowania prawidłowej homeostazy gospodarki wodno-elektrolitowej oraz zapobiegania jej ewentualnym negatywnym konsekwencjom, takim jak odwodnienie czy w poważniejszych przypadkach nawet udar cieplny.

W warunkach podwyższonej temperatury otoczenia dochodzi do wzmożonej utraty wody przez skórę w wyniku procesu pocenia, co znacząco zwiększa zapotrzebowanie na organizmu na płyny. Osoby dorosłe powinny w takich okolicznościach spożywać około 2–2,5 litra wody dziennie, a w przypadku upałów bądź wzmożonej aktywności fizycznej – nawet 3–4 litry płynów na dobę.

Czego unikać w czasie upałów?

Alkohol - spożywanie napojów alkoholowych w warunkach wysokiej temperatury jest szczególnie niekorzystne z uwagi na ich działanie odwadniające oraz moczopędne. Zawarty w alkoholu etanol zwiększa diurezę poprzez zahamowanie wydzielania wazopresyny, czyli hormonu antydiuretycznego, skutkującego zwiększoną utratą wody z organizmu. Ponadto alkohol nasila pocenie, zaburza termoregulację oraz wpływa negatywnie na percepcję objawów odwodnienia, tym samym mogąc prowadzić do pogorszenia stanu ogólnego, również do rozwoju udaru cieplnego.

Kawa i herbata - kofeina obecna w kawie, a także teina zawarta w herbacie, głównie czarnej i czerwonej, wykazują działanie diuretyczne, szczególnie u osób o niskiej tolerancji lub spożywających je okazjonalnie. Działanie to może nasilać utratę wody i elektrolitów, co w warunkach upału jest zjawiskiem niepożądanym. U osób regularnie spożywających kofeinę efekt ten może być mniej nasilony, jednak w dalszym ciągu zaleca się ograniczenie spożycia napojów zawierających kofeinę podczas wysokich temperatur. Jeśli rezygnacja z kawy nie jest możliwa, zaleca się równoczesne spożycie dodatkowej ilości wody – przynajmniej jednej szklanki na każdą porcję kawy – w celu uzupełnienia płynów.

Słodzone napoje gazowane – spożycie napojów gazowanych zawierających wysokie stężenia cukrów prostych, w tym przede wszystkim syropu glukozowo-fruktozowego, mimo iż na pierwszy rzut oka mogących wydawać się idealnym rozwiązaniem, szczególnie schłodzonych, nie jest jednak najlepszym i optymalnym rozwiązaniem. Napoje te mogą zaburzać gospodarkę wodno-elektrolitową i zwiększać ryzyko odwodnienia, szczególnie w czasie upałów. Pomimo pozornego działania orzeźwiającego, napoje te nie przyczyniają się do skutecznego nawodnienia organizmu. Wysoka osmolarność takich płynów może dodatkowo prowadzić do nasilenia pragnienia oraz do zwiększonej diurezy osmotycznej.

Napoje energetyczne - napoje energetyzujące, oprócz kofeiny, zawierają również taurynę, substancje konserwujące, barwniki oraz sztuczne aromaty, których regularne spożywanie może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. W warunkach podwyższonej temperatury ich działanie diuretyczne oraz stymulujące układ sercowo-naczyniowy może nasilać ryzyko odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych, a także prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego i nadmiernego obciążenia układu nerwowego.

Po jakie napoje sięgać?

W okresie upałów zaleca się spożywanie przede wszystkim wody – najlepiej mineralnej, z odpowiednią zawartością elektrolitów – oraz w niektórych przypadkach, jak wzmożona aktywność fizyczna napojów izotonicznych, skutecznie uzupełniających utracone płyny i składniki mineralne.

Można również śmiało stosować łagodne napary ziołowe, które nie wykazują działania odwadniającego, jednak przy ich jednoczesnym uwzględnieniu potencjalnych właściwości farmakologicznych i możliwych interakcji z lekami, zwłaszcza u osób zmagających się z  chorobami przewlekłymi.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Pijesz kolorowe napoje? Uważaj, mogą prowadzić do choroby

Ulubione soki owocowe wcale takie zdrowe nie są

Nie pij herbaty w trakcie jedzenia!

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych