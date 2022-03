Odra, błonica, gruźlica i polio! Będą szczepienia uchodźców w Polsce?

Po upływie 3 miesięcy pobytu obywateli Ukrainy w Polsce szczepienia na odrę, błonicę, gruźlicę i polio będą obowiązkowe. Do 3 miesięcy szczepienia te są dobrowolne – powiedział w piątek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz był pytany w Polsat News o szczepienia obywateli Ukrainy w Polsce przeciw COVID-19.

„Ostatniej doby wystawiliśmy 32 tys. skierowań dla obywateli Ukrainy, które otrzymali już u nas PESEL. Cały czas namawiamy do szczepień. Dzisiaj ruszamy ze specjalną animacją w języku ukraińskim skierowaną do obywateli Ukrainy” – poinformował Andrusiewicz.

Dopytywany o to, czy MZ ma opracowane scenariusze szczepienia dzieci z Ukrainy, odpowiedział, że wyszczepienie zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych na Ukrainie jest mniejsze niż w Polsce.

„I tu nie tylko chodzi o covid, ale także o choroby typu odra, gruźlica, błonica czy polio” – dodał.

Zapewnił, że w wojewódzkich i powiatowych stacjach epidemiologicznych są zapasy szczepionek, a POZ-y mają możliwość ich zamawiania.

„Na chwilę obecną obywatele Ukrainy, którzy przebywają u nas do 3 miesięcy, mówimy tutaj o dzieciach obywateli Ukrainy, mogą je szczepić dobrowolnie. My zalecamy, rekomendujemy, by szczepili dzieci. Po 3 miesiącach pobytu w Polsce szczepienia, które w tej chwili są dla tych obywateli dobrowolne, staną się szczepieniami obowiązkowymi, więc będzie obowiązek zaszczepienia na odrę, błonicę, gruźlicę, polio” – powiedział Andrusiewicz.

