Apogeum grypy. Czy wrócą maseczki?

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny powiedział w czwartek, że jest zaskoczony tym, że osoby starsze, chore, z widocznymi objawami infekcji nie noszą maseczek w zatłoczonych miejscach. Podkreślił, że maseczki powinny wrócić, ale dobrowolnie.

Konieczny powiedział w „Sygnałach Dnia” Polskiego Radia, że prawdopodobnie mamy apogeum zachorowań na grypę. Podkreślił, że **nie ma prac nad obowiązkowym noszeniem maseczek. Wiceminister zdrowia zaznaczył, że powinny one wrócić, „ale dobrowolnie”.

Wiceminister zdrowia dodał, że osobiście rekomendowałby osobom starszym, aby zakładały maseczki we wszystkich miejscach, w których jest tłoczno, w których wirus może się łatwo przenosić.

„Przecież po pandemii wiemy, że to jest normalny środek zapobiegawczy. Podobnie pewna izolacja, mycie rąk” - dodał.

Konieczny zaznaczył, że jest zaskoczony tym, że gdy jedzie komunikacją publiczną, widzi osoby starsze, wyglądające na schorowane, osoby, które pokasłują, sprawiają wrażenie chorych, które nie mają założonych maseczek, nie izolują się.

Podkreślił, że leki na grypę są zamawiane, a braki uzupełniane. Jak przypomniał, ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że leki pojawią się w piątek. „Około 20 tys. opakowań ma być skierowanych do aptek, a w ogóle jest zamówionych 400 tysięcy opakowań” - zaznaczył.

300 tysięcy chorych na grypę

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia na grypę choruje obecnie 300 tys. osób. Z powodu wysokiej liczby zachorowań wzrosło zapotrzebowanie na leki zawierające oseltamivir - substancję czynną stosowaną w leczeniu zakażenia tym wirusem. Pacjenci w wielu miejscach w Polsce mają problem ze zrealizowaniem recepty na lek. Ministra Leszczyna informowała we wtorek, że leki przeciw grypie dotrą do aptek w piątek, 14 lutego; do hurtowni farmaceutycznych zostało dostarczonych 20 tys. opakowań.

