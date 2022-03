Alaksandr Łukaszenka: Nie popieram wojny

Głos Ameryki: Trzy tysiące ochotników z USA chce wstąpić do Legionu Międzynarodowego, by bronić Ukrainy przed rosyjską inwazją. Zełeński: "Nie mamy nic do stracenia poza własną wolnością" – jego apel o dołączenie do Legionu odbił się szerokim echem na Facebookowym koncie ukraińskich sił zbrojnych