Ford: największa nadzieja w elektrycznych... pickupach!

Wyniki najnowszych badań pokazują, że to elektryfikacja pick-upów, a nie innych lekkich pojazdów użytkowych, umożliwia większą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Nowa nadzieja Amerykanów jest duża, naprawdę duża - jak półciężarówka F-150, którą udało się zelektryfikować. Przynajmniej w USA

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Michigan (U-M) i firmę Ford Motor Company ocenia redukcję emisji gazów cieplarnianych w przypadku pick-upów elektrycznych w porównaniu z tymi napędzanymi silnikami spalinowymi, w ramach dekarbonizacji branży transportowej.

W Stanach Zjednoczonych emisja gazów cieplarnianych w przypadku cyklu życia samochodów elektrycznych typu sedan, SUV czy pick-up jest średnio aż o 64 proc. niższa niż w przypadku samochodów spalinowych.

Zamiana pick-upa spalinowego na tego zasilanego elektrycznie skutkuje redukcją średnio 74 ton dwutlenku węgla w całym okresie eksploatacji pojazdu - komentuje Piotr Pawlak, prezes i dyrektor zarządzający Ford Polska. - Co prawda obecnie produkcja samochodów napędzanych elektrycznie emituje do atmosfery więcej gazów cieplarnianych, niż w przypadku pojazdów spalinowych, co wynika w szczególności z procesu produkcji samych akumulatorów, jednak wpływ ten jest równoważony przez zmniejszoną emisję w czasie eksploatacji aut przez kierowców - dodaje.

Auto ze zdjęcia nie jest raczej autem dla polskiego klienta, ale chwilę od premiery zostało okrzyknięte najważniejszym elektrykiem świata, przynajmniej przez Amerykanów, dla których półciężarówki to amerykański styl życia. Pick-up Forda F-150 (na zdjęciu) od dziesięcioleci znajduje się w czołówce statystyk najlepiej sprzedających się samochodów na świecie. Liderzy muszą kształtować rynek, nie dziwi więc elektryczna wersja F-150 o nazwie Lightning. Ten model oficjalnie zadebiutuje na rynku amerykańskim na początku 2022 roku. Wraz z pojawieniem się wiosną 2022 roku F-150 Lightning będzie dostępny w czterech seriach i z opcją dwóch akumulatorów u ponad 2300 autoryzowanych dealerów Forda. E-pickup ma wyróżnić się dużym zasięgiem i sensowną ceną zakupu. Wersja podstawowa oferuje napęd na wszystkie koła i moc 432 KM. Alternatywnie dostępna będzie wersja o mocy 672 KM i 1050 Nm momentu obrotowego. Topowa wersja umożliwia sprint do 100 km/h w około pięć sekund. Ford określa zasięg na 370 i 480 km.

Odważne kroki Forda w kierunku pełnego przejścia na napędy elektryczne w Europie

Aż siedem nowych skomunikowanych modeli elektrycznych ma przyczynić się do sprzedaży ponad 600 tys. samochodów elektrycznych rocznie do 2026 r.

Ford wprowadzi w Europie do 2024 r. trzy nowe elektryczne modele osobowe i cztery nowe elektryczne pojazdy użytkowe.

Plan firmy zakłada osiągnięcie globalnego celu, jakim jest produkcja ponad 2 milionów pojazdów elektrycznych rocznie do 2026 roku oraz 10 proc. skorygowanej marży EBIT do 2026 roku.

Produkcja samochodów elektrycznych w Kolonii (Niemcy) ma w perspektywie sześciu lat osiągnąć 1,2 mln egz., a łączna wartość inwestycji w produkt powinna wynieść 2 mld USD. Ponadto Ford podpisał w marcu niezobowiązujące porozumienie o współpracy z firmami SK On Co, Ltd. i Koç Holding dotyczące utworzenia w Turcji jednego z największych w Europie zakładów produkujących akumulatory do samochodów użytkowych.

CZYTAJ TEŻ: Tankowanie czy ładowanie? Coraz lepsze perspektywy kierowców e-samochodów

Dla zwiększenia mocy produkcyjnych w sektorach pojazdów elektrycznych i użytkowych, spółka JV Ford Otosan ma przejąć własność rumuńskich zakładów Forda, pod warunkiem uzyskania zgody organów administracji i po przeprowadzeniu wymaganych konsultacji.

Wszystkie te inicjatywy pozwolą firmie Ford osiągnąć do roku 2035 zerowy poziom emisji pełnej gamy sprzedawanych pojazdów, a także neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w całej europejskiej sieci zakładów oraz w działalności logistyki i dostaw.

Tymczasem w Polsce

W lutym 2022 r. Ford znalazł się na piątym miejscu w zestawieniu sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w Polsce*. Marka sprzedała w tym okresie 2 305 nowych pojazdów – 1 702 samochody osobowe i 603 samochody dostawcze. Dało to wzrost udziału w niezwykle konkurencyjnym rynku, który obecnie wynosi 5,95%.

Po dwóch miesiącach 2022 r. marka Ford także znajduje się na piątej pozycji pod względem sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5t. w Polsce. Producent znalazł w tym czasie nabywców na 4 269 samochodów, co oznacza udział w rynku na poziomie 5,91%.

W lutym br. do nabywców trafiły 1 702 samochody osobowe, dzięki czemu wzrósł udział w tym rynku – z 4,62% w lutym 2021 r. do 5,07% obecnie. Przez dwa miesiące Ford sprzedał natomiast 3 160 takich pojazdów, także zwiększając udział w rynku do - 5,05%. Hitem Forda w lutym ponownie była Kuga, która sprzedała się w 505 egzemplarzach. Model ten stanowił niemal 30% całkowitej sprzedaży samochodów osobowych marki. Na drugim miejscu znalazła się Fiesta, a oba modele odnotowały znaczący wzrost sprzedaży względem 2021 r. Podium uzupełniła Puma, także ze wzrostem sprzedaży w porównaniu do lutego ub.r. Po raz kolejny świetnym rezultatem może pochwalić się w pełni elektryczny Mustang Mach-E. Model drugi miesiąc z rzędu był najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym w Polsce ogółem. Kuga jest także zdecydowanym liderem sprzedaży, jeśli chodzi o samochody osobowe Forda w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2022 r. 879 sprzedanych w tym czasie egzemplarzy oznacza 27,8% udziału w całkowitej sprzedaży. Na drugim miejscu znalazła się Puma, która podobnie jak Kuga zwiększyła swój udział w sprzedaży samochodów Forda. Oba modele odnotowały znaczący wzrost sprzedaży względem 2021 r. i łącznie mają 45,8% udziału w sprzedaży samochodów osobowych Forda.

CZYTAJ TEŻ: Rosyjski gaz idzie w odstawkę? Ten gigant rezygnuje z dostaw

W lutym Ford był trzecią najlepiej sprzedającą się marką na rynku samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Marka znalazła nabywców na 603 pojazdy, co oznacza udział w rynku na poziomie 11,54%. Ford jest także trzecią najlepiej sprzedającą się marką samochodów dostawczych po dwóch miesiącach 2022 r. Sprzedał w tym czasie 1 109 takich samochodów, co daje mu 11,4% udziału w konkurencyjnym rynku.

Bestsellerem marki w lutym był Transit, który sprzedał się w 226 egzemplarzach. Podium uzupełniły inne modele z rodziny Transita – Custom oraz Courier. Wszystkie trzy znalazły się w czołowej piętnastce sprzedaży samochodów dostawczych w Polsce ogółem w lutym 2022 r. Biorąc pod uwagę dwa pierwsze miesiące 2022 r. Ford ma dwa modele w pierwszej dziesiątce zestawienia najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. To będący na 4. miejscu Transit (499 sprzedanych egzemplarzy) oraz zajmujący 9 pozycję Transit Custom (284 sprzedane sztuki).

Ford pozostaje liderem rynku nowych minibusów. Marka w lutym znalazła nabywców na 120 takich pojazdów, co pozwoliło na uzyskanie 27,21% udziału w rynku. W pierwszych dwóch miesiącach 2022 r. sprzedaż osiągnęła poziom 201 egzemplarzy, co dało z kolei 25% udziału w rynku.

mw, mat. prasowe

CZYTAJ TEŻ: Polacy chcą własnej marki samochodów elektrycznych

CZYTAJ TEŻ: Gaz ponownie szokuje! Na taki scenariusz nikt nie liczył