Globalni liderzy emisji to... miliarderzy!

Choć wielu miliarderów wielokrotnie zapewnia o wspieraniu inicjatyw na rzecz ochrony klimatu, to okazuje się, że są koszmarnymi emitentami gazów cieplarnianych. Najbogatsi emitują tyle CO2, ile łącznie 118 państw.

Najnowszy raport opublikowany przez międzynarodowa organizację humanitarną Oxfam i Sztokholmski Instytut Środowiska potwierdza to, o czym wiadomo od dawna, że inwestycje i sposób życia miliarderów – pomimo deklaracji – negatywnie wpływa na klimat. Z danych wynika, że 308 miliarderów na świecie ma tak dużą łączną emisję CO2, która plasuje ich na 15. miejscu w gronie największych państw-emitentów na świecie. Więcej, ta sumaryczna emisja jest też wyższa od tej jaką łącznie ma 118 krajów na świecie!

Emisja o wadze nosorożca

Z informacji, jakie o raporcie publikują światowe media (m.in. „The Guardian”), wynika, że najbogatsza 0,1 proc. ludzi odpowiada za 48 proc. emisji dwutlenku węgla związanych z konsumpcją. Autorzy opracowania wskazują, że o ile średnio na każdego mieszkańca ziemi przypada codziennie 12 kg wyemitowanego CO2, obywatel Somalii - 82 gramy, to miliarderzy emitują średnio 2,2 tony czyli tyle ile waży nosorożec.

Dlatego cytowany przez media jeden z szefów Oxfam Amitabh Behar uważa, że „kryzys klimatyczny to kryzys nierówności”. Jego zdaniem, „najbogatsi ludzie na świecie finansują i czerpią zyski z niszczenia klimatu”, a fatalne skutki ich „niekontrolowanej władzy” spadają na resztę mieszkańców globu.

Raport pojawia się na dwa tygodnie przed zaplanowanym w brazylijskim Belem światowym szczytem klimatycznym – COP30 organizowanym pod egidą ONZ.

Czy miliarderów trzeba opodatkować z racji szkód klimatycznych?

Przed wzrostem emisji, jaka powodują najbogatsi ludzie świata, ostrzega nie tylko Oxfam, ale też inne - w tym Greenpeace, domagając się opodatkowania miliarderów za szkody wyrządzone planecie. Szczególnie przy okazji światowych konferencji gospodarczych – jak na przykład forum w Davos pojawiają się obliczenia emisji bogatych uczestników, na przykład przybywających tam własnymi odrzutowcami. W styczniu tego roku w Davos aktywiści Greenpeace zorganizowali nawet akcję symbolicznej konfiskaty prywatnych jetów (samolotów z napędem odrzutowym) na tamtejszym lotnisku. Cytowana przez media rzeczniczka organizacji Clara Thompson przekonywała, że to właśnie „najbogatsi tego świata są w największym stopniu odpowiedzialni za szkodliwe dla klimatu emisje, nie tylko poprzez swój wysokoemisyjny styl życia: odrzutowce, luksusowe jachty i rozległe posiadłości, ale w jeszcze większym stopniu poprzez swoje inwestycje niszczące klimat i środowisko”.

Agnieszka Łakoma

