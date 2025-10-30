Kroplówka dla NFZ: kapią miliardy

Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowo 3,5 mld zł z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami medycznymi – poinformowała w czwartek PAP Centrala NFZ. Łącznie dotacja dla Funduszu w 2025 r. wyniosła 31 mld zł.

Oddziały wojewódzkie NFZ zmieniły swoje plany finansowe łącznie o 3,5 mld zł i przystępują teraz do podpisywania aneksów z placówkami medycznymi – przekazał dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ Paweł Florek.

„To efekt zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla Funduszu, o którą zabiegała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda” – zaznaczył.

Pieniądze mają zapewnić finansowanie kontraktów ze świadczeniodawcami w województwach śląskim i mazowieckim oraz potrzeb pozostałych regionów, w tym płatności za leki w programach lekowych i w chemioterapii oraz za nadwykonania nielimitowane.

Luka w budżecie zmniejszyła się do 11,5 mld zł

Paweł Florek przekazał, że wkrótce na polecenie premiera Donalda Tuska do NFZ trafi też ok. 1 mld zł z obligacji.

Przyznał, że sytuacja finansowa oddziałów wojewódzkich NFZ jest różna. – Część ma już za sobą płatności za nadwykonania nielimitowane oraz za leki w programach lekowych i w chemioterapii za II kwartał. W większości województw możliwa będzie spłata nadwykonań nielimitowanych za świadczenia dziecięce za II kw. br. Koncentrujemy się również na uregulowaniu nadwykonań za leki w programach lekowych i chemioterapii, na ile będzie to możliwe w ramach posiadanych środków – poinformował rozmówca PAP.

Dotacja 3,5 mld zł, którą otrzymał Fundusz, zmniejsza tegoroczną lukę w budżecie NFZ do ok. 11,5 mld zł.

NFZ czeka teraz na wyniki rozmów o kolejnych środkach na rozliczenia świadczeń z budżetu państwa, jakie prowadzą minister finansów Andrzej Domański i Sobierańska-Grenda. Z informacji uzyskanych przez PAP w resorcie zdrowia wynika, że w tym tygodniu spotkanie ministrów zdrowia i finansów nie jest jednak zaplanowane.

Szef MF zapowiedział na początku tygodnia, że jeszcze w tym roku Fundusz dostanie dodatkowe pieniądze. Zaznaczył, że chodzi o miliardowe kwoty, które musi doprecyzować podczas spotkania z minister zdrowia w najbliższych dniach.

W pierwszej połowie października PAP dowiedziała się ze źródła w NFZ, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. Po tych doniesieniach zapadła decyzja o zasileniu NFZ środkami z rezerw Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i z rezerw budżetowych wskazanych przez Ministerstwo Finansów, o czym informowała minister zdrowia.

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, luka finansowa wyniesie w 2026 r. 23 mld zł.

Anita Karwowska, Katarzyna Nocuń (PAP), sek

