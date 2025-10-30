Coraz więcej niewypłacalnych firm w tym roku

Od stycznia do końca września 2025 roku 5215 polskich firm ogłosiło niewypłacalność, przy czym 94 proc. z nich nie ogłosiło upadłości tylko rozpoczęło postępowanie naprawcze - przekazała w raporcie firma Coface.

Wzrost aż o 17 proc.!

Jak wynika z danych zgromadzonych przez Coface, od początku roku do końca września niewypłacalność ogłosiło o 17 proc. więcej firm niż w tym samym okresie 2024 roku. Jednak - jak wskazali eksperci - nie wynika to tylko np. z niepokojów geopolitycznych czy słabej kondycji naszego głównego partnera handlowego, czyli Niemiec, ale też z rosnącej świadomości polskich przedsiębiorców.

Niewypłacalni

Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że 94 proc. niewypłacalnych firm sięgnęło po procedury ochronne, czyli postępowanie restrukturyzacyjne. Wdrożenie takiej procedury pozwala im dalej zarządzać firmą, umożliwia porozumienie się z wierzycielami na drodze pozasądowej oraz umożliwia uzyskanie „drugiej szansy” na kontynuację działalności. Wskazano, że tylko 6 proc. niewypłacalnych przedsiębiorców zdecydowało się na postępowanie upadłościowe mające na celu likwidację majątku.

Jakie firmy?

Wśród firm, które ogłosiły niewypłacalność 28 proc. (1469) to przedsiębiorstwa z branży usługowej; 20 proc. (1039) z branży handlowej i 17 proc. (903) z sektora budowlanego.

Wyzwania

Według analityków Coface, za problemy sektora usługowego, który odnotował 16 proc. wzrost postępowań w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2024, odpowiedzialna jest głównie branża IT i komunikacja, która mierzy się z dużą konkurencją i koniecznością wdrażania kosztownych nowych technologii. Z kolei jeśli chodzi o handel, to rosnąca liczba niewypłacalności jest m.in. efektem daleko posuniętej konsolidacji rynku i ekspansji dużych sieci.

Trendy w budownictwie

Jeśli chodzi o budownictwo, to według wiceprezesa Coface Pawła Tobisa, trend niewypłacalności firm z tej branży będzie się utrzymywać w przyszłości.

By sytuacja uległa zmianie, niezbędne są mocne impulsy stymulacyjne dla branży, szczególnie w inwestycjach publicznych, takich jak budownictwo drogowe i kolejowe, energetyka czy sektor obronny – stwierdził.

Prognozy na kolejne lata

Główny ekonomista Coface w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Mateusz Dadej prognozuje, że Polskę czeka lekkie przyśpieszenie wzrostu gospodarczego do 3,4 proc. w 2025 oraz do 3,6 proc. w 2026 roku. „Chociaż coraz więcej gospodarstw domowych jest skłonnych zwiększać swoje oszczędności, co może negatywnie przełożyć się na konsumpcję prywatną, to rosnące inwestycje mogą zastąpić konsumpcję jako czynnik odpowiedzialny za przyśpieszenie. Z kolei źródłem niepewności na następne kwartały będzie kształt i skala nieuchronnej konsolidacji fiskalnej. Tutaj wiele zależy od tego, gdzie rząd będzie szukał źródła nowych przychodów fiskalnych” – wskazał ekspert.

Firma dodała, że chociaż otoczenie makroekonomiczne i kondycja finansowa sektora przedsiębiorstw stopniowo się poprawiają, to liczba niewypłacalności nadal będzie rosła. Będzie to przede wszystkim wynikało z rosnącej popularności postępowań restrukturyzacyjnych, na które decyduje się coraz więcej firm w trudnej sytuacji płynnościowej. Z czasem dynamika niewypłacalności powinna stopniowo maleć - oceniono.

pap, jb

