Cyberprzestępcy z Ukrainy ograbili 1500 osób. „Działali jako korporacja”

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą, która prowadziła nielegalne platformy inwestycyjne, wyłudzając w ten sposób blisko 75 mln zł. Zatrzymano 11 osób.

Policjanci CBZC pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej Kraków-Balice rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, która prowadziła nielegalne platformy inwestycyjne symulujące transakcje na rynku forex.

W ramach śledztwa, które objęło platformy Agricole Trade, Partner Groupe, Paribas Group, Global Maxis oraz Riva Financial Systems, policjanci ujawnili działania, które doprowadziły do wyłudzenia ok. 75 mln zł. Poszkodowanych jest blisko 1,5 tys. osób.

Rzecznik prasowy CBZC kom. Marcin Zagórski przekazał, że do tej pory zatrzymanych zostało 11 osób. Wśród nich znajdują się obywatele obcego państwa, w tym przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, oraz osoby powiązane z działalnością polityczną.

W wyniku zatrzymań i przeszukań zabezpieczono mienie o wartości 5 mln zł, w tym kryptowaluty, a także samochody i biżuterię, w tym luksusowe zegarki.

Wyrafinowana technika przestępstwa

Członkowie grupy prowadzili rozmowy telefoniczne, podczas których podawali się za przedstawicieli platform inwestycyjnych. Stosowali zaawansowane metody socjotechniczne, w tym witryny internetowe wyposażone w funkcję obsługi kont użytkowników i wizualizujących wzrosty zysków. W ten sposób wyłudzali znaczne sumy pieniędzy. Manipulowani przez telefonicznych konsultantów pokrzywdzeni zaciągali także kredyty oraz pożyczki.

„Działali jak korporacja”

„Grupa cechowała się bardzo wysokim stopniem zorganizowania, przypominającym korporację, dysponującą wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi takimi jak z Dział Kadr (HR), działem informatycznym (IT), odrębnymi działami obsługującymi »klientów« rosyjskojęzycznych (…), angielskojęzycznych, włoskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych, a przede wszystkim czterema odrębnymi działami obsługującymi »klientów« (pokrzywdzonych) polskojęzycznych” - przekazała krakowska prokuratura.

Z komunikatu dowiadujemy się także, że przestępcy działali na terenie trzech miast w Ukrainie.

Spośród zatrzymanych siedem osób - z obywatelstwem ukraińskim - tymczasowo aresztowano. Sprawa ma charakter rozwojowy - w planach są kolejne zatrzymania, a śledztwo ma być kontynuowane we współpracy ze służbami z innych krajów.

Katarzyna Czarnecka (PAP), sek

