Biznes ucieknie z Rosji! Trafią do Polski?

Stany Zjednoczone są świadome tego, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę część amerykańskich firm z siedzibą w Rosji będzie przenosiło się do Polski; trzeba będzie w naszym kraju m.in. zapewnić im odpowiednią infrastrukturę - przekazał minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

„Administracja amerykańska widzi zwiększoną rolę Polski i jej zaangażowanie w niesienie pomocy Ukraińcom uciekającym przed rosyjską inwazją” - powiedział dziennikarzom Nowak nawiązując do swojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Przyznał, że Amerykanie z uznaniem odnosili się do działań Polski na rzecz Ukraińców. „Czuć zmianę klimatu na linii Stany Zjednoczone-Polska” - powiedział.

Nowak przekazał, że w trakcie rozmów z przedstawicielami amerykańskiej administracji poprosił o uruchomienie środków wsparcia dla Polski w związku z zaangażowaniem naszego kraju w pomoc Ukraińcom. Jak mówił, poruszył też kwestię relokacji uciekających Ukraińców, którzy dziś szukają schronienia w większości w Polsce, do innych krajów. „Spotkało się to ze zrozumieniem. Strona amerykańska przekazała, że zaangażuje się globalnie w uświadamianie tej potrzeby” - powiedział minister.

„Z moich spotkań z przedstawicielami administracji amerykańskiej bardzo mocno wybrzmiewało wsparcie Amerykanów dla Polski, jako partnera” - wskazał szef MRiT.

Nowak przekazał, że w trakcie wizyty rozmawiał również o amerykańskich inwestycjach w Polsce - tych, które są, a także o potencjalnie kolejnych. W tym kontekście minister nawiązał m.in. do najnowszej transakcji Google w Polsce, który ogłosił zakup powierzchni biurowych w Warszawie na sumę blisko 2,7 miliarda zł. To największa w historii Polski transakcja dotycząca zakupu tego typu powierzchni, co świadczy o potencjale inwestycyjnym naszego kraju. Jak przyznał Nowak, zarówno biznes, jak i administracja amerykańska mają świadomość tego, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainie, jak i sankcji nakładanych na Rosję, amerykańskie firmy będą przenosić swoją działalność z Rosji do Polski.

„W tym celu konieczne będzie zapewnienie im m.in. odpowiedniej infrastruktury, czy rozbudowa sektora usług” - wskazał.

Minister Nowak zwrócił też uwagę na rozważenie kwestii zawieszenia udziału Rosji w spotkaniach G20.

„Nasza propozycja, by usunąć Rosję z grupy G-20 i w jej miejsce wprowadzić Polskę, spotkała się z dużym zrozumieniem przedstawicieli amerykańskiej administracji” – powiedział Nowak.

Dodał, że sekretarz handlu USA Gina Raimondo zadeklarowała, iż przekaże polską propozycje prezydentowi Joe Bidenowi, „a sam pomysł spotkał się z pozytywnym odzewem”. Przypomniał, że G20 tworzy 19 krajów plus UE.

Nowak wyjaśnił, że aby usunąć Rosję z G20 musi być jednomyślność wszystkich krajów członkowskich, a jego zdaniem niektóre z nich, np. Chiny, mogą się temu sprzeciwić. „Gdyby się jednak okazało, że są kraje, które nie zgodzą się, aby Rosję usunąć z G20, to może powstać inna organizacją skupiającą te kraje, które nie chcą być razem z Rosją w G20” – powiedział. Dodał, że wówczas Polska mogłaby dołączyć do takiej organizacji.

Nowak przebywał z trzydniową wizytą w USA w zeszłym tygodniu. Spotkał się m.in. z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Spraw Handlu Katherine Tai, prezesem Banku Światowego Davidem R. Malpasse’em, dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgievą, Sekretarz Handlu USA Giną M. Raimondo, przedstawicielami Atlantic Council oraz z prezesem Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu Eric’em Stewartem. Odbył również rozmowę z wiceprezesem koncernu Google Karanem Bhatią. PAP/ as/