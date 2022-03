Biden: Zagrożenie atakiem chemicznym przez Rosję jest realne

Zagrożenie atakiem chemicznym przez Rosję jest realne - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden przed wylotem do Brukseli. Prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza.

Zapytany w drodze do śmigłowca Marine One przez dziennikarza CNN, na ile poważne jest ryzyko użycia przez Rosję broni chemicznej, Biden odparł: „myślę, że to realne zagrożenie”, nie rozwijając swojej wypowiedzi.

Prezydent szerzej na ten temat wypowiedział się we wtorek, kiedy ocenił, że widzi „jasne znaki” wskazujące, że Rosja przygotowuje prowokacje z użyciem broni chemicznej, dodając że Putin może tego się dopuścić, bo jest „przyparty do ściany”.

PAP/kp