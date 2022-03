Grozi katastrofą? Rosyjskie statki znikają z "radarów"!

Od dumnej floty do zwykłych pirackich szmuglerów. Jak rosyjskie tankowce próbują omijać sankcje? Wyłączają namierzanie! Zrobiły tak już 33 razy. Takie zachowanie może dawać czas na przeładunek towarów, a tym samym obchodzenie sankcji. A na rosyjskich wodach pojawiają się nieznane tam dotąd jednostki

Kary za łamanie zakazu kontaktów z Rosjanami w branży morskiej są astronomiczne, co wymusza na Rosjanach „kreatywne” podejście do tematu. Pływają na częściowo oślep? Powiedzmy. Jeśli ten system to taki odpowiednik bardziej rozbudowanego „radaru” i śledzenia ruchu na morzu, to Rosjanie właśnie z niego znikają!

Amerykański Departament Skarbu ostrzega: To próba uniknięcia sankcji! Ale podobną taktykę zastosował już także dziewięć superjachtów należących do rosyjskich oligarchów.

System Automatycznej Identyfikacji (AIS) to system automatycznej łączności opracowany w końcu XX wieku i rozpowszechniony na początku XXI. Zapewnia automatyczną wymianę danych, przydatnych do uniknięcia kolizji między statkami oraz identyfikujący statek dla brzegowych systemów nadzorujących ruch statków. Według wymagań V Rozdziału Konwencji SOLAS opracowanej przez IMO, system AIS powinien być zainstalowany na: wszystkich statkach o pojemności brutto 300 i więcej, zatrudnionych w żegludze międzynarodowej, wszystkich statkach o pojemności brutto 500 i więcej, niezatrudnionych w żegludze międzynarodowej, wszystkich statkach pasażerskich, niezależnie od rozmiaru.

System AIS przesyła następujące rodzaje danych: Informacje dynamiczne: pozycja statku, jego kurs i prędkość, informacje o zmianie kursu oraz status statku; Dane statyczne: nazwa statku, jego sygnał wywoławczy (Call Sign), bandera, numery IMO oraz MMSI, rok budowy, typ oraz wymiary statku; Dane dotyczące danej podróży: port przeznaczenia, spodziewany czas przybycia (ETA), zanurzenie. I ten właśnie system wyłączają teraz na statkach Rosjanie.

Windward to firma konsultingowa, zajmującą się ryzykiem morskim. Dostarczyła właśnie najnowsze dane Bloombergowi i wynika z nich, że tylko w ciągu tygodnia rosyjskie statki wyłączyły satelitarne namierzanie już 33 razy. To dwa razy więcej niż zwykle! W tym czasie mają podpływać również niewidziane na rosyjskich wodach jednostki i dokonywany ma być przeładunek. Dane Windward wskazują również, że przeładunki ze statku na statek trwają wystarczająco długo, aby przenieść towar na jednostki nieobjęte sankcjami, choć częstotliwość tych spotkań jest nadal na normalnym poziomie.

