Sporo wniosków o żłobkowe!

Do ZUS trafiły już 2843 wnioski o dofinansowanie opieki dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - przekazał w piątek rano rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć elektronicznie do ZUS wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

„Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic lub opiekun ponosi za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki z programu nie trafią bezpośrednio do rodziców, ale będą co miesiąc przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy czy zatrudniającego opiekuna dziennego lub na rachunek bankowy opiekuna dziennego w przypadku, gdy ten prowadzi działalność na własny rachunek. Dofinansowanie przysługuje na dziecko, na które ZUS nie przyznał rodzinnego kapitału opiekuńczego” – wyjaśnia rzecznik ZUS.

Aby skorzystać z programu dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów.

Wniosek do dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank, jeśli uruchomi taką usługę.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie rodzic złoży do końca maja 2022 r., ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

PAP/ as/